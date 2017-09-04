На Львівщині поліція затримала українця, який переправляв нелегалів з Росії в Європу

У місті Сколе Львівської області співробітники Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Нацполіції 2 вересня затримали мікроавтобус Mercedes, який використовувався для перевезення нелегалів в нелюдських умовах.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Вячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

«В ході перевірки в цій ”скотовозці” були виявлені 20 громадян В`єтнаму, з них 14 чоловіків та 6 жінок. Всі вони були без документів. Їх ”мандрівка до кращого життя” проходила в нещадних умовах. Кінцевим пунктом подорожі цих нелегалів мали стали країни Євросоюзу. Встановлено, що на територію України ці громадяни потрапили з Російської Федерації ще два дні тому. Перетин державного кордону був здійснений в районі Глухова Сумської області. Відомо, що транзит одного громадянина, бажаючого доїхати до кінцевого пункту своєї подорожі, коштував 5-8 тисяч доларів США», – повідомив Аброськін.

Машину вилучили. Матеріали внесені до ЄРДР по ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Тривають слідчі дії та допити нелегальних мігрантів. Затриманий водій мікроавтобусу, громадянин України, як співучасник злочинної схеми по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.