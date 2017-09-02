На Львівщині під час ДТП загинув велосипедист, ще один керманич двоколісного отримав травми

На Львівщині минулої доби, 1 вересня, під час ДТП постраждало двоє велосипедистів.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 вересня о 00.02 поблизу с. Більче-Волиця Миколаївського району, на автодорозі «Київ-Чоп» 37-річний львів’янин, керуючи автомобілем «ВАЗ-2110», здійснив наїзд на 50-річного велосипедиста, жителя міста Стрий. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм загинув на місці події.

Цього ж дня, 1 вересня, о 12.10, у селі Ямпіль Пустомитівського району водій автомобіля «Опель» скоїв наїзд на 32-річного велосипедиста, жителя одного з сіл Пустомитівського району. Водія двоколісного з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано.