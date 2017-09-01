На Львівщині невідомі спалили позашляховик працівника СБУ

У ніч на 1 вересня близько 5:45 ранку у Трускавці на вул. Івасюка згорів автомобіль Mitsubishi Pajero. Автівка виявилася власністю 45-літнього місцевого мешканця, який є працівником СБУ.

У ДСНС у Львівській області ZAXID.NET розповіли, що рятувальникам, які прибули на місце події, вдалося загасити полум’я за 20 хвилин. Вогнем було пошкоджено дах однієї з будівель. Mitsubishi Pajero згоріла повністю. Ще один автомобіль зазнав пошкоджень.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Львівській області, на місці події працює слідчо-оперативна група.

За попередньою версією слідчих, подію кваліфікували як підпал і відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 352 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок».

При цьому у поліції відмовилися надати інформацію, чи автівка належить працівнику СБУ.

У той же час у Управлінні СБУ у Львівській області заявили, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, адже її на цей час перевіряють, повідомляє Zaxid.net.