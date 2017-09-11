На Львівщині місяць буде перекритою автодорога Львів-Самбір-Ужгород

У зв’язку з влаштуванням покриття з асфальту на автомобільній дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, зокрема на на ділянці км 10+200 – км 33+420 (пост ДАІ –перехрестя з а/д Т-14-25 Миколаїв-Городок-Бібрка – с. Крижова), у період з 11 вересня по 11 жовтня поточного року перекриють рух транзитного транспорту на цій автодорозі.

Про це повідомили у прес-службі львівської ОДА.

Відтак, об’їзд для транзитного та іншого транспорту буде здійснюватись за наступним маршрутом згідно встановленої: с. Зимна Вода (пост ДАІ) – м. Городок (а/д М-11 Львів-Шегині) – Черляни (С140330 Довжанка-Черляни ) – с. Крижова (а/д Т-14-25 Миколаїв-Городок-Бібрка) та в зворотньому напрямку.

Виконавець робіт – компанія «Онур».