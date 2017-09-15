На Львівщині діє заборона на вилов раків – Держрибагентство

У 19 регіонах України продовжує діяти літньо-осіння заборона на вилов раків, повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства.

«У 19 регіонах триває літньо-осіння заборона на вилов раків. Йдеться про Львівську, Запорізьку, Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку, Сумську, Миколаївську, Тернопільську, Волинську, Донецьку, Рівненську, Закарпатську, Кіровоградську, Полтавську, Чернігівську, Харківську, Черкаську, Херсонську, Одеську (на річці Дунай і в придунайських водоймах) області», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, терміни і тривалість заборони залежать від областей. З детальною інформацією можна ознайомитися в наказах відповідних територіальних управлінь Держрибагентства.

«За порушення правил рибальства і вилову раків на цей період передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 680 грн (ч.4 ст. 85 КпАП). Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки в розмірі 25,5 грн за кожного незаконно виловленого рака», – зазначили в прес-службі.

Після закінчення терміну заборони, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства, рибалці на добу дозволяється вилов не більше 30 шт. раків на загальних водоймах і не більше 50 шт. на водоймах, де введено платне рибальство. Забороняється лов раків у темну пору доби (пізніше як годину від заходу і раніш як годину до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Заборона встановлюється з метою збереження і охорони популяції раків на період другої линьки.