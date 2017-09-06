На дорогах Львівщини перекриватимуть рух де пролягатиме чемпіонат з гірських перегонів

У Львівській області автотраси, якими пролягатиме чемпіонат з гірських перегонів, ситуативно перекриватимуть.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, 9 – 11 червня на Львівщині відбудеться 4 та 5 етапи Чемпіонату України з гірських перегонів «БЕСКИД 2017».

Чемпіонат України з гірських перегонів 2017 року піднімається на найвищу точку і претендує на рекорд: найдовша траса з рекордною кількістю поворотів, найбільшим перепадом висот та найвищою точкою проведення! Учасники з усієї України, представники різних дисциплін автоспорту, унікальні автомобілі та пілоти – справжні легенди!

Унікальність: найвища траса сезону з найбільшою кількістю поворотів

Саме 4-й та 5-й етапи подарують учасникам та глядачам найяскравіші враження та емоції. У розпал туристичного сезону перегони проходитимуть у безпосередній близькості до найпопулярніших туристичних малих міст України – Турки та Ужка. Це означає, що пілотам доведеться серйозно підготувати не тільки себе, а й техніку. Так, 4-й етап під назвою «УЖОЦЬКИЙ КОРДОН» матиме різницю у підйомі між точками старту та фінішу у 97 метрів, довжину 3,6 кілометри і стане одним з найшвидших, оскільки має майже пряму асфальтову ділянку. А от 5-й етап Чемпіонату України з гірських перегонів «БЕСКИД» матиме низку рекордних показників: найдовшу трасу – 3,9 кілометри з рекордною кількістю поворотів, та, найголовніше – найбільшим перепадом висот. Різниця висот між точками старту та фінішу становитиме 211 метрів.

Урочистості церемонії відкриття та нагородження охоплять дві області: 9 червня о 19.00 учасники проїдуть через стартовий подіум на центральній площі міста Турка, а церемонія нагородження переможців та призерів гірських автоперегонів відбудеться 11 червня у с. Ужок Закарпатської області.

9 – 10 вересня Дрогобицький та Сколівський райони стануть майданчиком для фінальних етапів змагань з гірських перегонів.

Відтак, Верецький перевал та перевал Борислав – Східниця перекриватимуть ситуативно між 8:30 та 19:00.

Проїзд автотранспорту здійснюватимуть щогодини.