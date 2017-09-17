На «Арені Львів» «Верес» обіграв «Ворсклу» у матчі команд з п’ятірки найсильніших УПЛ

На “Арені Львів” 16 вересня відбувся матч 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, у якому рівненський “Верес” обіграв полтавську “Ворсклу”, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч за участю команд з Топ-5 турнірної таблиці УПЛ завершився з рахунком 1:0. Гра проходила в досить жвавому темпі з великою кількістю небезпечних моментів з обох сторін, але доля гри була вирішена в єдиному моменті на 65-й хвилині. Євген Пасіч пробіг паралельно лінії штрафного полтавчан, пішов від підкату Армен Даллку і точно пробив низом у ближній кут – 1:0.

Рівненська команда набрала 15 очок, піднялася з 5-го на 4-е місце в таблиці, обігнавши донецький “Олімпік” (14) і впритул наблизилася до “Ворскли” (17) в боротьбі за 3-ю позицію.