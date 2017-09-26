МВС запровадило онлайн-замовлення довідки про відсутність судимості безкоштовно і в режимі 24/7

Міністерство внутрішніх справ запроваджує новий онлайн-сервіс – замовлення довідки про відсутність судимості безкоштовно і в режимі 24/7.

Про це повідомив у понеділок міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Послуга, яка забирала десятки годин, була «розсадником» корупції, викликала злість і обурення – трансформована в два кліки і посмішку на вашому обличчі», – повідомив міністр.

Він нагадав, що довідку про несудимість щороку в Україні отримують близько 800 тисяч осіб. Вона потрібна при оформленні на роботу, поданні документів у багато державних інстанцій, для участі в тендері, усиновленні, встановленні опіки, оформленні громадянства, відновленні втрачених документів і т. д.

За словами Авакова, новий сервіс включає можливість замовити довідку в онлайн-режимі «в 2 кліки» й електронну систему інформування про готовність документа. Отримати готову довідку можна у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця реєстрації. Сьогодні вже працює 153 СЦ по всій країні, і ця система весь час розвивається, додав міністр.

Щоб замовити довідку, потрібно зайти на сайт mvs.gov.ua або hsc.gov.ua, вибрати спосіб зареєструватися, скориставшись електронним цифровим підписом або IDBank (клік 1). Потім потрібно заповнити електронну форму, зазначивши, в якому із сервісних центрів МВС (зі списку) вам зручно забрати готову довідку (клік 2). А потім – відправити форму.

Після цього заявка обробляється і формується в автоматичному режимі. «Потім ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, що документ готовий, приїжджаєте і забираєте», – зазначив Аваков.

Він додав, що оскільки довідка про відсутність судимості потрібна учасникам державних тендерів, тепер більш як 200 тис. учасників системи закупівель ProZorro можуть, не виходячи з дому або офісу, замовити за допомогою електронного цифрового підпису і подати її в режимі онлайн.