Мін`юст пропонує заборонити виїзд за кордон особам, які не сплачують аліменти

Міністерство юстиції виступає за посилення відповідальності батьків за несплату аліментів, повідомив на прес-конференції міністр юстиції Павло Петренко, передає УНІАН.

За його словами, якщо батько півроку не платить аліменти, то пропонується збільшити їх суму, а також заборонити йому виїзд за кордон.

«Дуже часто бувають ситуації, коли чоловіки ухиляються від сплати аліментів. Наприклад, коли чоловік їздить на дорогому автомобілі, має бізнес, який не зареєстрований на нього і відчуває себе прекрасно, при цьому абсолютно не турбуючись про виховання своїх дітей і не виплачуючи більше півроку аліментів», – пояснив міністр.

Крім того, як повідомив Петренко, пропонується обмежити батька, який не платить аліменти, в деяких правах, наприклад в праві керувати автотранспортом, відкривати банківські рахунки до погашення заборгованості з виплати аліментів тощо.

Міністр зазначив, що в 2017 році Мін`юстом було стягнуто 1,6 млрд грн аліментів у виконавчому провадженні на користь півмільйона дітей.

Він повідомив, що законопроект з цього питання буде готовий до кінця жовтня, а прийняття законопроекту Петренко очікує до кінця 2017 року.

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення захисту права дитини на належне утримання» (реєстр. номер 4928), який передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину. Зокрема, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Раніше визначалося, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 Сімейного кодексу.