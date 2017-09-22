У Львові відкрили Почесне Консульство Молдови

У Львові 21 вересня на вул. Євгена Коновальця, 54 урочисто відкрили Почесне Консульство Республіки Молдова.

Церемонія відкриття Консульства розпочалась з виконання Гімну України і Гімну Молдови, після чого відбулось урочисте перерізання стрічки. Приміщення оглянули заступник міського голови Львова, представники влади області, Посол Республіки Молдова в Україні, Почесний консул Республіки Молдова у Львові, представник МЗС України у Львові.

«Це вже 18-те консульство у Львові і, я думаю, що воно тільки зміцнить відносини і посилить економіку як нашого регіону, так і Молдови», – зазначив заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

«Я хотів б подякувати владі місті й області, МЗС України за те, що підтримали пропозицію Республіки Молдова. Я впевнений, що з відкриттям Почесного Консульства наші стосунки будуть ще кращими і міцнішими. Сьогодні дуже важлива подія. Я впевнений, що у нас активізуються торгово-економічні, культурні і гуманітарні відносини. На наступний рік ми вже плануємо проведення бізнес-форуму у Львові», – зазначив Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан.

«Сьогодні ми урочисто відкрили Почесне Консульство Республіки Молдова у Львові. На Львівщині працює близько 50-ти підприємств, які мають економічні контакти з Молдовою і з відкриттям Почесного Консульства ці зв’язки посилюватимуться.

Почесне Консульство – це структура невелика, тут працює Почесний Консул і його помічник. Наші головні функції – це налагодження культурних, економічних, торгівельних зв’язків між західною Україною і Молдовою», – зазначив Почесний консул Республіки Молдова у Львові Володимир Губицький.