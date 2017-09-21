Львів‘яни найбільше скаржаться на «Гарячу лінію міста» на несправність ліфтів.

Як розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик, виокремили топ-20 питань, з якими найчастіше мешканці телефонують на «Гарячу лінію міста». Так, за останній місяць найбільше мешканці зверталися щодо системи електропостачання житлового будинку – 483 звернення, несправності ліфтів – 437, відсутність подачі холодної води – 377, порушення графіку руху громадського транспорту – 257 звернень.

«Так ми бачимо, які сфери сьогодні в місті є найбільш проблемним – ті питання, з якими звертаються мешканці. Найбільше мешканці запитують щодо системи електропостачання житлового будинку. Далі – ліфти, подача холодної води, графік руху громадського транспорту. Поруч бачимо відсоткове співвідношення. Таким чином, аналізуючи, ми будемо бачити динаміку, по яких зверненнях ідуть зміни, які питання порушують мешканці, для того, щоб ми мали правильно організовану роботу і приймали відповідні управлінські рішення», – зазначає Валентина Бартошик.