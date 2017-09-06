Львівські правоохоронці затримали злочинців, які ошукали громадян на півмільйона гривень

На заході країни затримано членів організованої злочинної групи, які під керівництвом росіянина ошукали громадян на півмільйона гривень.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

”Оперативники з кіберполіції встановили та затримали учасників організованої злочинної групи (ОЗГ), яка діяла під керівництвом 49-річного громадянина Російської Федерації. Зловмисники протягом 2016-2017 років за допомогою всесвітньої мережі Інтернет ошукали громадян з різних регіонів України на майже півмільйона гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, сказано, що працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, викрили чотирьох осіб, які займались шахрайством у мережі Інтернет.

У поліції стверджують, що для прикриття шахрайських дій злочинного угрупування один із її учасників оформив підприємницьку діяльність та спеціально орендував приміщення для діяльності підприємства.

”Саме в цьому орендованому приміщенні зловмисники і організували свій «офіс»: створили Інтернет-майданчики, де рекламували свої послуги з продажу автозапчастин. Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу була 100% передплата на банківський рахунок, вказаний шахраями в Інтернет-оголошенні. Для обліку покупців, від яких уже отримано грошові кошти, зловмисники вели спеціальні записи”, – йдеться у повідомленні.

У зв`язку з цим сказано, що перерахувавши грошові кошти, потерпілі товар так і не отримували. У той же час телефони продавців вже були або вимкненими, або ж не відповідали. Таким чином шахраям вдалося ошукати близько півсотні громадян з різних регіонів України.

”Поліцейські встановили, що організатором групи був 49-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік тимчасово проживав у місті Львів. Його спільники – 46, 41 та 26 років – мешканці Львова, Львівської області та Івано-Франківська”, – заявляють у поліції.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усіх учасників організованої злочинної групи затримано, їм оголошено про підозру. Трьох із затриманих взято під варту. Відносно четвертого їх спільника обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.