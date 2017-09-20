Львівська облрада пропонує проголосити 2018 рік – Роком ЗУНРу

Депутати Львівської обласної ради під час засідання 19 вересня ухвалили звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо проголошення 2018 року Роком ЗУНРу, а також 2019 року – Роком Соборності України.

За це зверенення проголосувало 59 обранців.

«У 2018 році Україна відзначатиме 100-річчя із часу створення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНРу).

Листопадова національно-демократична революція в Галичині стала важливою ланкою процесу, який завершився створенням у січні 1919 року єдиної Соборної України, чим було продемонстровано всьому світові волю нашого народу до свободи й незалежності. Відзначаючи ці події, українці шанують подвиг людей, які продемонстрували силу духу і самовідданість у боротьбі за національну державність.

Поширення правдивої інформації про український національно-визвольний рух ХХ століття є вкрай важливим для консолідації української нації, збереження державного суверенітету та національної ідентичності.

Боротьба українського народу за соборність своїх земель – одна із важливих сторінок нашого минулого, адже саме слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість.

Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки – це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й наш моральний обов’язок берегти світлу пам’ять незліченних жертв, принесених українським народом на вівтар незалежності, соборності, державності.

Так, ми маємо святий обов’язок зберегти для майбутніх поколінь наше минуле, де високий дух і самовіддана праця творців ЗУНРу, які прийняли унікальні конституційні акти, забезпечили демократичний захист прав жителів краю, організували армію й зовнішньополітичну службу, зробили винятковий і потужний внесок у фундамент, на котрому постала надалі українська держава.

З метою збереження української історії та відзначення 100-річчя з часу заснування ЗУНРу та Соборності України звертаємося із проханням: проголосити 2018 рік на Україні Роком ЗУНРу (Західно-Української Народної Республіки), а також 2019 рік – Роком Соборності України; передбачити в державному бюджеті України кошти для ґрунтовного кількамовного видання про історію ЗУНРу та Соборності України; встановити в місті Львові пам’ятник президентові Західно-Української Народної Республіки (ЗУНРу) – Євгенові Петрушевичу на однойменній площі», – йдеться у зверненні.