Лутковська просить поліцію забезпечити безпеку під час дискусії на тему рівності людей у Львові

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська просить поліцію забезпечити належні заходи безпеки та громадського порядку організаторам та учасникам заходу, який має відбутися 14 вересня у Львові.

Як повідомила прес-служба омбудсмена, відповідний запит скеровано на адресу начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Також Лутковська просить посилити відповідні заходи на «Форумі видавців – 2017», де здійснюватиметься продаж книжки «Майя та її мами», що викликала резонанс у суспільстві.

У омбудсмена зазначили, що 14 вересня у приміщенні кав’ярні «Копальня кави» у Львові заплановано проведення дискусії «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми?» та обговорення книги журналістки, правозахисниці, посланниці доброї волі ООН в Україні Лариси Денисенко «Майя та її мами», у якій розглядаються важливі питання етнічного різноманіття, соціального походження, гомосексуальної орієнтації, рівності людей.

”Книга має на меті виховання толерантного ставлення дітей до представників різноманітних соціальних груп та поваги до прав людини. Водночас авторка книги та представники видавництва, а також інші зацікавлені особи мають обґрунтовані побоювання щодо безпеки учасників запланованого заходу, адже книжка «Майя та її мами» викликала суспільний резонанс та спричинила обурення в окремих громадян”, – зазначається в повідомленні.

Так, на початку вересня організатори «Форуму видавців – 2017» отримали лист з погрозами та вимогою скасувати заплановану презентацію книги «Майя та її мами», підписаний 15-ма регіональними львівськими громадськими організаціями. Внаслідок цього одну з запланованих презентацій у Львівській обласній бібліотеці для дітей з міркувань безпеки було скасовано. Окрім цього, представники видавництва «Видавництво», яке видало вказану книгу, та Лариса Денисенко протягом останніх двох тижнів особисто отримують погрози, метою яких є не допустити проведення презентацій книги та тематичних заходів.

У зв’язку із цим омбудсмен наголошує, що погрози та залякування є неприпустимими, адже посягають на свободу слова, містять ознаки підбурювання до дискримінації, яке є однією з форм дискримінації, заборонених статтею 6 закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Статтею 16 цього закону визначено, що особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність. Крім того, вказані діяння можуть містити ознаки порушення рівноправності громадян, відповідальність за які встановлена статтею 161 Кримінального кодексу України.

Також Лутковська закликає представників громадських організацій, громадян України утриматися від проявів нетерпимості щодо організаторів та учасників запланованих заходів, передає УНІАН.