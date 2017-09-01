Луценко пропонує створити СІЗО для військових у зоні АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував Міністерству оборони створити спеціальний ізолятор для військовослужбовців, які вчинили тяжкі злочини, у районі зони проведення антитерористичної операції.

Про це Луценко заявив на брифінгу в Миколаєві 4 вересня, передає УНІАН.

За його даними, зараз близько 150 нинішніх і колишніх військовослужбовців, які вчинили тяжкі злочини (вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень тощо), перебувають у СІЗО.

«В основному, вони утримуються на території Донецької та Луганської областей в ізоляторах, де перебувають і підозрювані в тероризмі, й інші загальнокримінальні злочинці. Ми їх не можемо відправити в іншу область… Я пропоную Міністерству оборони створити спеціальний ізолятор на цій області. Можливо, це б зняло певні моральні проблеми стосовно тих, кого тримають в ізоляторах загальних», – заявив Луценко.

Як повідомлялося, Порошенко підписав закон про амністію учасників АТО, які не вчинили тяжких злочинів. Луценко заявив, що амністія торкнеться близько 1700 осіб.