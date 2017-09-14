Ліга чемпіонів УЄФА: “Шахтар” переміг “Наполі”

Футболісти донецького “Шахтаря” у середу, 13 вересня, виграли перший матч групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА у італійського “Наполі” – (2:1).

М’ячі на харківському стадіоні “Металіст” забили Тайсон (15-та хвилина) і Факундо Феррейра (58) – у донеччан, Аркадіуш Милик (71) – у неаполітанців, повідомляє Укрінформ.

Зустріч “Шахтар” – “Наполі” обслуговувала бригада арбітрів з Німеччини. Головний арбітр – Фелікс Цваєр, лайнсмени – Торстен Шиффнер та Марко Ахмюллер, додаткові – асистенти – Даніель Зіберт і Саша Штегеманн, четвертий рефері – Рафаель Фольтин.

В іншому поєдинку квартету F голландський “Феєноорд” у Роттердамі поступився англійському клубу “Манчестер Сіті”.

Наступний поєдинок Ліги чемпіонів “Шахтар” проведе 26 вересня в гостях проти “Манчестер Сіті”.