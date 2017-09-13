Кабмін продовжив термін подання заяв на компенсацію зекономленої частини субсидій по ЖКГ

Кабінет міністрів України продовжив до 1 листопада термін подання населенням заяв на виплату компенсації зекономленої частини субсидій з оплати житлово-комунальних послуг.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає УНІАН.

Представляючи проект постанови, міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в чинному положенні про порядок призначення й надання населенню субсидій передбачено, що зекономлена частина субсидій виплачується людям відповідно до поданих заяв до 1 вересня поточного року.

«Але нам надходять заяви громадян, які через об`єктивні причини не всі змогли подати заяви до 1 вересня, тому пропонується продовжити терміни подання таких заяв до 1 листопада поточного року», – сказав міністр.