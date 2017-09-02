Італійська авіакомпанія з жовтня запускає рейси зі Львова

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines цього року почне здійснювати польоти зі Львова в Бергамо, Венецію і Неаполь.

Про це повідомляє сайт AviaNews.

Рейс із Києва до Бергамо запустять із 4 грудня, а в Неаполь – з 9 грудня. Вони будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і суботах.Під час новорічних свят буде додатковий рейс у середу.

Рейси зі Львова до Бергамо відкриють із 20 жовтня, а до Венеції і Неаполя – з 8 грудня. За цими трьома напрямками польоти здійснюватимуть два рази на тиждень по п’ятницях та неділях.

Квитки на нові рейси вже можна придбати на сайті авіакомпанії за ціною від 50 євро в одну сторону або від 100 євро в обидві сторони. В ціну входить перевезення ручної поклажі вагою до 10 кг і з габаритами до 55х35х25 см.

За попередньої оплати перевезення багажу до 15 кг обійдеться в 8 євро. Якщо вага багажу становитиме 15-20 кг, багажний збір – 14 євро, а за валізу вагою 20-25 кг доведеться заздалегідь заплатити 19 євро. Якщо ж перевезення багажу оплачуватиметься в аеропорту, авіакомпанія стягуватиме підвищений збір.

Ernest Airlines – невелика авіакомпанія з албанськими корінням і флотом з двох літаків A320 і A319. Зараз авіакомпанія виконує польоти зі столиці Албанії Тірани в кілька міст Італії.