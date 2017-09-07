Геращенко оприлюднив список нардепів –«тітушок», що незаконно перетнули кордон України

Народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував список народних депутатів, які перетнули кордон України разом з позбавленим українського громадянства екс-головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі.

Список Геращенко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

”Список народних депутатів – ”тітушок”, що незаконно перетнули кордон України разом з провокатором Саакашвілі: Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев`янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов”, – написав він.

При цьому Геращенко наголосив, що ”депутатська недоторканність не поширюється на чисто кримінальний злочин – незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.