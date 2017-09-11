Форум видавців у Львові скасував презентацію дитячої книжки через погрози радикалів

Львівський Форум видавців через погрози представників праворадикальних організацій скасував презентацію книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яка мала відбутись 15 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Форуму видавців, передає УНІАН.

«Деякі учасники Форуму видавців у Львові повідомляють нам про погрози на їх адресу в соцмережах, які стосуються їхньої творчості чи громадської діяльності. Ситуація погіршилася минулого тижня, коли на адресу начальника СБУ у Львівській області Олександра Ткачука, мера Львова Андрія Садового та голови Львівської ОДА Олега Синютки і з копією на ГО «Форум видавців» надійшов лист від зареєстрованих в Україні неформальних громадських організацій із погрозами, які стосуються двох подій нашої програми – презентації книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами» та подіумної дискусії з нагоди виходу книжки «Майя та її мами». Видавець і авторка книги відмінили презентацію книжки з метою забезпечення безпеки дітей, але чи може нам хтось гарантувати, що провокації і бійки не будуть зчинені на іншій локації і при іншій нагоді», – зазначила голова правління ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.

Вона наголосила, що «усвідомлюючи, що Україна залишається об`єктом російської агресії та гібридної війни агентів впливу ФСБ, ми готуємося до провокацій і посилюємо охорону всього заходу, а особливо подій, пов`язаних із проблематикою війни за незалежність, європейського майбутнього України, захисту прав і свобод громадян в тому числі пропаганді людиноненависництва, ксенофобії, гомофобії».

У своєму відкритому листі Форум видавців звернувся із закликом до громадськості, ЗМІ, силових структур, органів влади всіх рівнів, Української греко-католицької церкви «забезпечити розголос потенційних загроз та надати учасникам і відвідувачам Форуму гарантії безпеки, адже представники підписаних під згаданим листом громадських організацій за допомогою шантажу та погроз намагаються тиснути на нас і запроваджувати цензуру».

У тексті згаданого листа до керівництва обласного СБУ та керівників області і міста, стоять підписи, зокрема, представників ГО «Твереза Галичина», «Легіон Свободи», «Білі берети», «Правого сектору» та ін.

Представники вказаних та інших організацій вважають, що дискусія «Чи готова школа говорити на складні теми?» з презентацією книги Денисенко «Майя та її мами», є «прямим посяганням на прищеплення школярам деструктивних принципів, що суперечать цінностям та традиціям, які споконвіку формувалися в українських родинах» і «провокує традиційне суспільство такими подіями, як відкрите пропагування нетрадиційних сімейних цінностей, особливо серед дітей».

У видавництві «Видавництво», де цьогоріч вийшла друком книжка Денисенко, зазначили, що героями книги є діти, які народилися від штучного запліднення, живуть з опікуном чи виховуються гомосексуальною парою.

«За словами експертів, це перша в Україні дитяча книга про різноманітність сімей. Бібліотеки, школи і сімейні будинки дитячого типу можуть отримати книгу безкоштовно, а видавництво, яке опублікувало її, обіцяє цілу серію книг про Майю та її друзів», – йдеться на сторінці видавництва у Facebook.

 

Новини за темою

 
Loading...