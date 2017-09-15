Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам ”Дельта Банку” і ”Артем-Банку”

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновлює виплати вкладникам ”Дельта банку” і ”Артем-Банку”, повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники ”Дельта Банку” з 18 вересня до 30 жовтня можуть звертатися до відділень ”Укргазбанку”, вкладники ”Артем-Банку” з 20 вересня можуть звертатися до відділень будь-якого банку – агента Фонду.

Фонд нагадав, що виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більш ніж 200 тис. грн.