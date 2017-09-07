ФК «Карпати» поповнився вихованцем «Динамо»

Футбольний клуб «Карпати» (Львів) поповнив свій склад 24-річним екс-гравцем молодіжної збірної України Сергієм Мякушком. Як повідомляє інфоцентр «Карпат», контракт із новачком розраховано на 2 роки.

Попередньою командою талановитого футболіста була полтавська «Ворскла».

Мякушко народився 15 квітня 1993 року у Києві. Вихованець київського футболу. Перші футбольні кроки робив у столичних «Динамо» та «Атлеті».

У Прем’єр-лізі дебютував у складі київської «Оболоні» у липні 2011-го.

Взимку 2013-го став гравцем київського «Динамо». У 2014-му був орендований ужгородською «Говерлою». У січні 2017-го Сергія орендувала полтавська «Ворскла».

Виступав за юнацьку та молодіжну збірні України.