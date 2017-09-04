Експерти прогнозують, що гривня переживе осінь без потрясінь

Національна валюта України з високою ймовірністю переживе майбутню осінь без потрясінь, і курс коливатиметься в межах 25-28 грн/дол., вважають опитані експерти.

Зокрема, керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен вважає, що український валютний ринок вже не так схильний до сезонності, як це було раніше. «Головний фактор, який зараз рухає ринок, зовнішній: послаблення долара проти інших основних валют світу і повне нівелювання чинника страху щодо китайської економіки, що було досить сильним на початку 2017 і в 2016 році.

Внутрішні чинники в основному нівельовані «очищенням» фінансового сектору», – пояснив він.

Аналітик Dragon Capital Сергій Фурса також поки що не бачить передумов для істотного послаблення гривні щодо долара, прогнозуючи курс до кінця року на рівні близько 25-26 грн/дол. «У гривні дійсно є сезонна осіння слабкість, чому сприяли висока потреба в енергоресурсах, пікові закупівлі імпорту під новий рік і поведінка аграріїв, які переводили виручку в долари. Але не факт, що так буде і цієї осені. Тренд інший», – зазначив експерт, як аргумент нагадавши про сприятливу ситуацію на зовнішніх ринках, сильний експорт, високі надходження від «заробітчан» із Польщі та проведене очищення банківської системи.

У свою чергу, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій зазначив, що додаткові експортні доходи за кілька місяців трансформуються в більш сміливий інвестиційний попит, що може обернутися зниженням вартості гривні до 27-28 грн/дол. Крім того, він нагадав про невизначеність подальшої співпраці нашої країни з Міжнародним валютним фондом. «Зазвичай нові транші заспокоюють очікування щодо гривні. Схоже, що наступний транш вже «закладено» в її ціні, і якщо до середини осені щодо траншу залишатиметься невизначеність – є ризик різкої девальвації», – попередив Паращій.

Як повідомлялося,, на міжбанківському валютному ринку України кілька днів спостерігається підвищений попит на американську валюту, і середньозважений курс гривні, за даними Національного банку, наближається до позначки 26 грн/дол. Слідом тягнуться котирування готівкового ринку, де долар торгується за 26,3-26,5 грн.

З огляду на підвищений попит на валюту, Національний банк 31 серпня вперше після майже двомісячної перерви вийшов на міжбанк із продажем валюти.

Державний бюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/дол.

Історичний мінімум курсу національної валюти, освоєний в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол., повідомляє УНІАН.