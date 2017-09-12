Двоє дітей загинули під час пожежі в таборі в Одесі

На території муніципального дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі горів двоповерховий дерев’яний корпус. У той момент там перебували понад 40 дітей. Пожежа почалася пізно ввечері 15 вересня.

Як повідомляє регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті пожежі двоє дітей загинули, ще двоє отримали травми, їх шпиталізовано у стані середнього ступеня тяжкості. Окрім цього, тривають пошуки ще однієї зниклої дівчинки, пише Радіо Свобода.

За даними ДСНС, пожежею було охоплено понад півтисячі квадратних метрів площі, вогонь розповсюджувався поривами вітру по легкозаймистих дерев’яних конструкціях та створював загрозу загоряння сусідніх житлових корпусів.

Гасінням пожежі займалися 40 людей особового складу ДСНС і 9 одиниць техніки. Гасіння пожежі вкрай ускладнювала відсутність води у пожежних гідрантах і порожня пожежна водойма. Через це воду до пожежі довелося доставляти за 1200 м.

Свідок події – одесит Андрій Танцюра, який перебував на місці події і вів пряму відео-трансляцію на своїй сторінці у Faсebook, повідомляє, що ні в пожежному гідранті на території дитячого комплексу, ні в гідрантах поруч на вулиці не було тиску води, тому співробітникам ДСНС, залученим до гасіння пожежі, доводилося брати воду за кілометр від місця події.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов оголосив жалобу в області через загибель двох дітей. У суботу в адміністрації відбудеться нарада комісії з розслідування причин трагедії, яка сталася у ніч на 16 вересня.

За інформацією регіонального управління Національної поліції, відомості про пожежу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), пише УНІАН.