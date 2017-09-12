Дружина Саакашвілі разом із сином залишили Львів

У Львові до готелю, в якому зупинився позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, прийшли прикордонники та поліцейські.

Як повідомила прес-секретар партії “Рух нових сил” Мар’яна Почтар, сьогодні о 7.00 до готелю “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній, прибули прикордонники та поліція. В цьому готелі після прибуття до Львова зупинився Саакашвілі

Як повідомила Почтар, прикордонники не пропускають до приміщення готелю нікого і мають намір ознайомити Саакашвілі зі змістом протоколу про вчинення ним адміністративного порушення щодо незаконного перетину державного кордону 10 вересня.

Наразі, за словами Почтар, прикордонники не зайшли до номера, де проживає Саакашвілі. В готелі також перебувають народні депутати, зараз туди прибули адвокати Саакашвілі.

Як зазначила Почтар, дружина Саакашвілі Сандра з сином вчора у другій половині дня вилетіли зі Львова літаком. При цьому Почтар не уточнила, в якому саме напрямку, передає УНІАН.