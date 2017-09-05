Депутати Львівської облради зберуться на сесію 19 вересня

Чергова ХІ сесія Львівської обласної ради відбудеться у вівторок, 19 вересня. На її розгляд винесуть понад 50 питань порядку денного.

Як повідомляє прес-служба Львівської облради, таке рішення підтримала президія обласної ради, сьогодні, 5 вересня.

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, найголовнішими питаннями майбутньої сесії будуть призначення керівників комунальних закладів, низка питань, пов’язаних з надрами, майнові питання установ, де відбувається реорганізація, а також низка заяв та звернень.

«Вважаю, що засідання президії відбулося успішно. Депутати отримали матеріали сесії і будуть готуватися до пленарного засідання 19 вересня», – наголосив Олександр Ганущин.