Cин знаменитої джазової співачки Елли Фіцджеральд виступить у Львові

У четвер, 21 вересня, о 20:00 в «Дзизі» відбудеться джазовий виступ Рея Брауна-молодшого, сина Елли Фіцджеральд.

Про це повідомляє Zaxid.net.

67-річний Рей Браун виступить у спільному проекті з чиказьким барабанщиком Френком Паркером, львівським піаністом Юрієм Середіном та контрабасистом Андрієм Арнаутовим. Вхід коштуватиме 150 грн.

Рей Браун молодший народився 13 жовтня 1949 р. в Нью-Йорку, виріс в Лос-Анджелесі. В домі його батьків – Елли Фітцджеральд та Рея Брауна старшого – часто гостювали Луї Армстронг, Френк Сінатра і Нат Кінг Коул.

Талант до музики показав себе рано, і ще в школі «Беверлі Хіллз» Рей почав давати концерти. Незабаром музикант грав на музичних фестивалях у США і Канаді. Потім були гастролі в Японії та Кореї. У 90-х роках Рей почав регулярно виступати з програмою в Лас-Вегасі в готелі-казино «Рив’єра».

У 2015 році Рей Браун одружився з українською віолончелісткою Наталією Ільїною.