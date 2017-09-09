Чвертьфінал Всесвітньої боксерської суперсерії: українець Усик переміг німця Хука

У Берліні в “Макс-Шмелінг-халле” пройшов боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і німцем Марко Хуком в рамках чвертьфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії.

Бій також мав статус титульного за пояс чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі, яким володіє Усик. Поєдинок пройшов в активній манері. Обидва суперники часто атакували. Хук з перших раундів використовував улюблені не зовсім спортивні прийоми – не соромився бити по потилиці. Однак це не заважало Усику повністю володіти перевагою в рингу. 30-річний українець різноманітно атакував цілими серіями і, на відміну від Хука, був набагато більш ефективний.

Німецький боксер ближче до кінця бою відзначився черговою витівкою, вдаривши Усика в потилицю, коли той послизнувся. За це рефері зняв з Хука бал. Розплата настала незабаром.

У десятому раунді бій перетворився на одностороннє побиття німця, і рефері припинив поєдинок.

Олександр Усик, таким чином, вийшов у півфінал Всесвітньої боксерської суперсерії і захистив також пояс чемпіона світу WBO, повідомляє УНІАН.