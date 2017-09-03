ЧС-2018: Збірна України обіграла команду Туреччини

У Харкові відбувся матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Туреччини і очолила свою відбіркову групу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

Обидва голи в цьому матчі забив новоспечений гравець німецької “Боруссії” з Дортмунда Андрій Ярмлоленко, і обидва з порушенням правил.

У першому випадку гравець перебував у офсайді, у другому йому віддавав пас Коноплянка з ауту.

В інших матчах Групи J збірна Фінляндії обіграла на своєму полі команду Ісландії – 1:0, а команди Хорватії і Косово не дограли матч. Таким чином, у збірної України 14 очок, Ісландії та Хорватії – 13, Туреччини – 11, Фінляндії – 4, Косово – 1.

Матчі 8-го туру групового етапу змагань відбудуться у вівторок, 5 вересня. Збірна України зіграє в гостях з командою Ісландії.

