ЧС-2018: Збірна Ісландії обіграла Україну

У Рейк’явіку відбувся матч 8-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії обіграла команду України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша команда мала невелику перевагу в першому таймі, але не зуміла реалізувати її. А після перерви головним героєм став Гільфі Сігурдссон, який створив дубль на 47-й і 66-й хвилинах.
Таким чином, збірна України знову відкотилася вниз у турнірній таблиці Групи І.
У паралельних матчах команда Туреччини обіграла збірну Хорватії (1:0), а Косово на своєму полі програло Фінляндії (0:1).
Група І:
Хорватія – 16
Ісландія – 16
Україна – 14
Туреччина – 14
Фінляндія – 7
Косово – 1