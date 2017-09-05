ЧС-2018: Збірна Ісландії обіграла Україну

У Рейк’явіку відбувся матч 8-го туру групового етапу відбіркового циклу Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Ісландії обіграла команду України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда мала невелику перевагу в першому таймі, але не зуміла реалізувати її. А після перерви головним героєм став Гільфі Сігурдссон, який створив дубль на 47-й і 66-й хвилинах.

Таким чином, збірна України знову відкотилася вниз у турнірній таблиці Групи І.

У паралельних матчах команда Туреччини обіграла збірну Хорватії (1:0), а Косово на своєму полі програло Фінляндії (0:1).

Група І:

Хорватія – 16

Ісландія – 16

Україна – 14

Туреччина – 14

Фінляндія – 7

Косово – 1