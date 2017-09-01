Чемпіон світу з боксу британець Ентоні Джошуа хоче провести бій за титул WBC

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа хоче битися з переможцем поєдинку володаря поясу WBC Деонтея Вайлдера і Луїса Ортіса, повідомляє Братство Кличко.

Про це розповів промоутер британського боксера Едді Хірн.

«Як я чув, Ортіс може битися з Вайлдером, це відмінний бій. Якщо так і буде, ми б хотіли бою з переможцем. Це наблизить об’єднувальний бій замість того, щоб чекати наступного літа. Нам треба розібратися з обов’язковим захистом IBF, а обов’язковим претендентом WBA може бути Ортіс», – заявив Хірн.

29 квітня Джошуа переміг українця Володимира Кличка і завоював титули чемпіона світу. Надалі Кличко відмовився від бою-реваншу і оголосив про завершення кар’єри.