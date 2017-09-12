Біля Львова затримали групу невідомих осіб у камуфляжній формі

Поліція Львова проводить перевірку документів у групи осіб, одягнених у камуфляжну форму, яких виявили біля Львова.

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні, 12 вересня, до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники, яке територіально відноситься до Личаківського району Львова, біля озера перебуває група людей у військовому однострої. За інформацією, громадяни можуть мати при собі зброю та вибухівку. Цю інформацію внесено до Журналу єдиного обліку.

На вказаному місці правоохоронці виявили близько п`ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту.

На місці події в цей час працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.

Як повідомили джерела у Нацполіції області, чоловіки у камуфляжній формі мають нашивки батальйону «Донбас». Повідомлення до поліції надійшло о 15.30. На місці, де перебувають чоловіки, також є кілька автівок, якими вони пересувалися, передає УНІАН.