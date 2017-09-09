Біля «Краківця» на Львівщині у зв’язку із прогнозованими акціями посилено наряди поліції

На Львівщині, в районі прикордонного пункту пропуску «Краковець», посилено наряди поліції у зв’язку із прогнозованими масовими акціями через приїзд колишнього голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, таке рішення було прийнято під час наради щодо визначення ризиків, координації дій із забезпечення публічного порядку та запобіганню провокацій під час проведення масових заходів поблизу митного переходу «Краковець-Корчова» 9 та 10 вересня, що відбулася за участі керівників правоохоронних органів області, голови Львівської ОДА Олега Синютки, представників органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

У поліції наголошують, що представники громадських організацій закликали керівництво області та правоохоронних структур Львівщини не допустити провокацій та посилити безпеку учасників масових акцій, що відбудуться 9 та 10 вересня у Львові та області, зокрема поблизу переходу «Краковець-Корчова», оскільки, за словами активістів, «під час проведення акцій можуть бути вчинені провокації, участь у яких можуть взяти озброєні люди».

Керівник Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерій Середа зазначив, що створено додаткові посилені наряди поліції, які нестимуть службу безпосередньо у місцях проведення масових заходів. Особливу увагу правоохоронці звертатимуть на підозрілих осіб та автомобілі, виявлятимуть зброю. Вибухотехніки та кінологи обстежуватимуть виявлені небезпечні та підозрілі предмети. Крім того, додаткові слідчо-оперативні групи реагуватимуть на звернення про вчинення злочинів та протиправних дій.

Як повідомлялося, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, таке рішення було прийнято через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство – українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

Сьогодні Саакашвілі повідомив, що вже виїхав на кордон з Україною, в пункт пропуску «Краковець».