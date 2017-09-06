Авіакомпанія Ernest Airlines з 20 жовтня запустить рейс Мілан-Львів

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького повідомив про відкриття італійською авіакомпанією Ernest Airlines з 20 жовтня нового рейсу Мілан («Бергамо») -Львів.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з 20 жовтня запускаються прямі рейси з аеропорту Мілан (BGY) до аеропорту Львів (LWO). Ernest Airlines здійснюватиме регулярні рейси за маршрутом Мілан–Львів двічі на тиждень: кожної п’ятниці та неділі.

В міськраді заявили, що маршрут Мілан-Львів є першим кроком на шляху розвитку ринку авіаперельотів між Україною та Італією.

«Зимовий період стане вирішальним моментом для розвитку авіакомпанії, адже розпочнуть обслуговувати ще чотири маршрути в Україну, починаючи з грудня, в тому числі і до столиці України: Неаполь – Львів, починаючи з грудня, кожної п’ятниці та неділі; Венеція – Львів, починаючи з грудня, кожного вівторка, п’ятниці та неділі; Мілан («Бергамо») – Київ («Жуляни»), починаючи з грудня, кожного понеділка, середи та суботи; Неаполь – Київ («Жуляни»), починаючи з грудня, кожного понеділка, середи та суботи», – зазначається у повідомленні.

Довідка. Заснована у 2015 році, компанія Ernest Airlines була створена групою швейцарських та італійських інвесторів. Ernest Airlines отримала Сертифікат європейського авіаперевізника 11 квітня 2017 року та почала виконувати рейси з Італії 1 червня 2017 року на Аеробусі A319. Авіалінія придбала Аеробус A320 цього серпня та планує ввести в експлуатацію ще два Аеробуси A320 між груднем 2017 та квітнем 2018 року.

Ціни на квитки стартують від 49 євро, включно із податками.

Ernest Airlines дозволяють пасажирам купувати до трьох місць багажу, – 15, 20 або 25 кг кожне, від 8 євро за одне місце.