Американці знімають документальний фільм про українські в’язниці

Американська компанія Netflix знімає фільм про пенітенціарну систему України.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

”Зйомки документального фільму компанії Netflix про пенітенціарну систему України. Протягом тижня знімальна група американської кінокомпанії працюватиме над тим, аби показати всьому світові, в якому стані сьогодні перебуває система, з якими випробуваннями щоденно зустрічаються ті люди, які в ній утримуються, та ті, хто в ній працює. Головний герой пройде шлях ув`язненого від моменту потрапляння в колонію до моменту звільнення”, – зазначив він.