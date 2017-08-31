Активісти облаштують наметове містечко у Краківці напередодні прибуття Саакашвілі

На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краковець» напередодні прибуття в Україну екс-президента Грузії, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі 10 вересня буде облаштоване наметове містечко.

Про це повідомив член ради партії «Рух нових Сил» Семен Кривонос, нагадавши, що зустріч із Саакашвілі буде організована 10 вересня на пункті пропуску «Краковець», передає УНІАН.

«Перша хвиля активістів та простих небайдужих громадян, які хочуть зустріти Міхеіла, буде 9 вересня о 10.00. Ця група людей зустрінеться у місті Львові біля окружної дороги та буде рухатись до пункту пропуску «Краковець». Люди з собою мають намети, спальні мішки, теплий одяг, харчування, і будуть рухатись переважно власними транспортними засобами», – сказав він.

«9 вересня ми починаємо таборування безпосередньо біля пункту пропуску «Краковець». Відповідні повідомлення до органів влади уже готуються, вже подані. У нас є юридичні підстави почати виключно мирну акцію, яка виключає будь-який прорив державного кордону», – підкреслив Кривонос.

За його словами, активісти будуть весь час залишатися у таборі, і жодного переходу пункту пропуску в законний чи незаконний спосіб з боку активістів не передбачається.

«10 вересня ми очікуємо прибуття о 9.00 у місто Львів народних депутатів, журналістів… О 10.00 з міста Львова ми починаємо рух організованою колоною в напрямку пункту пропуску «Краковець», де продовжимо наше мирне зібрання, і буде зустріч з тією частиною, яка вже розбила табір», – додав Кривонос.

Як повідомлялося, 27 липня в Адміністрації президента України заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. 1 серпня в інтернеті опублікували указ за підписом Порошенка.

За словами народного депутата Антона Геращенка, указ був підписаний через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема щодо судимості в Грузії.

Саакашвілі, своєю чергою, заявив, що в нього тільки одне громадянство – українське. Він також наголосив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде до України 10 вересня.