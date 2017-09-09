9 березня Церква згадує перше і друге знайдення глави святого Іоанна Предтечі

За переказом, Іродіада не дозволила поховати голову Іоанна разом з його тілом і сховала її у своєму палаці, звідки вона була винесена благочестивою служницею, ім’я якої було Іоанна, і в глиняному глечику похована на Оливній горі.

Через роки вельможа Інокентій вирішив побудувати на тому місці церкву і при копанні рову для фундаменту, він виявив глечик з реліквією, яка була визначена по знаменням, які відбувалися від неї. Після здобуття голови, Інокентій її дбайливо зберігав, але перед смертю він, побоюючись, що реліквія буде зганьблена, сховав її у своїй церкві, яка потім зруйнувалася від часу.

У правління імператора Костянтина Великого в Єрусалимі глава Іоанна Предтечі була знайдена двома ченцями-паломниками, які прибули в місто вклонитися Гробу Господньому. Одним з них Іоанн Хреститель вказав місце, де знаходилася глава. Ченці взяли її із собою та поклали реліквію в мішок з верблюжої вовни, але, проявивши лінощі, віддали нести реліквію гончару із сирійського міста Емеси, який зустрівся їм шляхом.

За переказами, святий з’явився горшечнику наказав залишити неблагочестивих ченців і прийняти на зберігання святиню. Все життя він дбайливо зберігав реліквію, кожен день запалював перед нею лампади і молився. Перед смертю гончар, за велінням Іоанна Хрестителя, помістив голову у водоносну посудину, запечатав і передав своїй сестрі. Він наказав сестрі дбайливо зберігати реліквію, а перед смертю передати її благочестивому християнинові.

Згодом реліквія опинилася у священика-аріанина, який з допомогою зцілень, які походили від неї, підтримував авторитет аріанського віровчення. Коли обман розкрився, він сховав голову в печері поблизу міста Емеси. Пізніше над печерою виник монастир.

За переказами в 452 році архімандриту обителі з’явився Іоанн, який вказав на місце приховування своєї голови. Вона була знайдена і перенесена в Константинополь.

У народі 9-го вересня вшановують мученицю Анфісу і підмічають, що у цей час вже достигає горобина.

За її кількістю колись визначали погоду на зиму. Якщо горобини вродило багато – до сніжної та морозної зими.

За церковним календарем 9 вересня вшановують преподобного Пимена Великого, преподобних священномучеників Кукші та Пимена постника Печерського, святого Осію сповідника, святого Ліверія сповідника, мученицю Анфісу, преподобного Саву.

Іменинниками 9 вересня є:

Анфіса, Пимін, Сава.

9 вересня народились:

1769 — Іван Котляревський, український письменник, поет, драматург, громадський діяч. Поема «Енеїда» стала першим в Україні літературним твором, написаним народною українською мовою.

1864 — Іван Колесса, український етнограф, автор збірки «Галицько-руські народні пісні з мелодіями» (1901)

1919 — Олена Апанович, український історик, архівіст, письменниця, культурно-освітня діячка, яка все своє життя присвятила дослідженню і популяризації козацтва.

1930 — Юрій Гуляєв, оперний та естрадний співак (ліричний баритон), композитор. Працював у Донецькому та Київському оперних театрах.

9 вересня відзначають:

Всесвітній день краси (свято було засноване саме цього дня в 1995 році Міжнародним комітетом естетики і косметології CIDESCO).

Події 9 вересня:

1834 — вперше розпочалися заняття у Київському університеті на першому факультеті новоствореного університету — філософському.

1913 — київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше в світі зробив на літаку «мертву петлю» — одну з фігур вищого пілотажу («петля Нестерова»).

1920 — створено Київський авіаційний завод.