8 вересня Церква вшановує святих Адріана і Наталію – покровителів шлюбу

Мученики Адріан і Наталія були подружжям і пробули в шлюбі тільки один рік.

Жили вони в місті Нікомидії у Віфінській області Малої Азії. У той час імператор Максиміан розпочав гоніння на християн. Він пообіцяв нагороди тим, хто буде вказувати на християн і приводити їх на суд.

Почалися доноси, і по одному з них були схоплені 23 християнина, які переховувалися в печері поблизу Нікомидії. Їх мучили, примушували вклонитися ідолам, а потім привели в судову палату, щоб записати їх імена та відповіді. Начальник судової палати Адріан, спостерігаючи, з якою мужністю переносять люди страждання за віру, як твердо і безстрашно сповідують Христа, запитав: “Якої нагороди очікуєте ви від свого Бога за муки?”. Мученики відповідали: “Такої нагороди, якої ми не можемо описати, а розум твій не може осягнути”. Під час розмови з мучениками, благодать Божа торкнулася доброї душі Адріана: він усвідомив божественну істину і сказав мучителям, що і він увірував у Христа і готовий померти за Нього. За ці слова мучителі закували Адріана в ланцюги і кинули в темницю. Імператор радив йому викреслити своє ім’я зі списку християн і попросити пробачення. Адріан запевнив його, що він не збожеволів, а робив так за власним переконанням. Дізнавшись про це, молода дружина його Наталія, яка потай уже була християнкою, зраділа, що чоловік її впізнав Христа і що йому належить мученицький вінець. Вона поспішила до Адріана в темницю і припавши йому до ніг, цілувала його кайдани. Незабаром Адріана вивели з темниці і передали лютим мукам. Наталія до кінця була при ньому, підбадьорювала його і бачила як він радісно серед мук передав свою душу Богові. Своїми стражданнями свята Наталія також здобула мученицький вінець, і незабаром після смерті Адріана пішла за ним у Царство Небесне.

Святі мученики Адріан і Наталія – покровителі шлюбу. Їм моляться про благополуччя і взаємну любов подружжя.

У дохристиянські часи 8-9 вересня вшановувати богинь Рожаниць — дарувальниць життя, покровительок долі, плодючості, що мали таємний зв’язок з зірками. На їх честь жерці приносили жертви у вигляді хліба, меду, сиру та куті.

У християнські часи 8 вересня у народі назвали на честь Наталії–вівсяниці. Цей день вважався святом вівса, бо у цей час закінчували його прибирати. З останнього снопа робили дідуха і заносили до хати, прибирали кетягами горобини та різнокольоровими стрічками і залишали стояти до наступного року. Вважалося, що з цього часу вже можна збирати гриби.

Щодо погоди, то підмічали: якщо ранок похмурий та холодний, то і зима буде рання і сувора.

За церковним календарем 8 вересня вшановують мучеників Андріана і Наталі, преподобного Андріана Андрусівського.

Іменинниками 8 вересня є:

Андріан, Наталія.

8 вересня народились:

1898 — Наталія Ужвій, українська акторка театру та кіно. Народна артистка СРСР, лауреат Державної премії ім.Т.Шевченка. В її репертуарі близько 213 ролей у театрі та 20 у кінофільмах («Назар Стодоля», «Кармелюк», «Тарас Шевченко», «Украдене щастя», «Українська рапсодія»).

8 вересня відзначають:

Міжнародний день солідарності журналістів.

Міжнародний день грамотності.