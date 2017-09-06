6 вересня Церква вшановує святого Євтихія

Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова і Павла жив в I – на початку II століть і походив з міста Севастії Палестинської.

Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свої труди разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.

Почувши проповідь про Христа Спасителя, святий Євтихій спочатку зробився учнем апостола Іоанна Богослова, а потім, зустрівшись з апостолом Павлом, проповідував разом з ним в різних країнах. Святому довелося витримати багато мук: його млоїли голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і на поживу звірям.

Одного разу на святого був випущений лев, який привів всіх в жах тим, що воздав хвалу Творцеві, заговоривши людським голосом.

Свій подвиг священномученик Євтихій закінчив у рідному місті, де був усічений мечем на початку другого століття.

У народі 6-го вересня вшановували Євтихія і підмічали: зазвичай, цей день тихий і безвітряний. А якщо станеться дощ — буде осінь суха, сніг добре землю вкриє, а навесні вчасно зійде.

За церковним календарем 6 вересня вшановують священномученика Євтихія, святого Петра, преподобного Арсенія, мученика Татіона, мученицю Сіру, преподобного Георгія.

Іменинниками 6 вересня є:

Петро, Арсен, Георгій, Євтихій.

Події 6 вересня:

1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя).

1852 — у Манчестері відкрита перша безкоштовна бібліотека Британії.

1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право.

1991 — місту Ленінград повернуто стару назву — Санкт-Петербург.

2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби».

6 вересня народились:

1863 — Дмитро Граве, відомий математик, доктор математики. В 1897–1899 професор Харківського університету, а с 1899 й до самої смерті – Київського. Творець математичної школи, з якої вийшли провідні математики наступного покоління.

1897 — Іван Микитенко, український письменник, автор п’єс «Диктатура», «Кадри», «Справа честі», «Соло на флейті», збірки оповідань «На сонячних гонах», повістей для дітей і про дітей «Брати», «Вуркагани», «Гавриїл Кириченко — школяр», роману «Ранок» та ін.

1924 — Михайло Брайчевський, український історик, археолог, письменник та суспільний діяч. Почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», знаний в усьому світі історик і археолог, автор численних праць з етногенези слов’ян і давньої Русі.