5 вересня Церква вшановує святого Калиника

Святитель Калиник спочатку був пресвітером у храмі Пресвятої Богородиці у Влахерні, а в 693 році, після смерті патріарха Павла (686-693 рр.), був зведений на Константинопольську кафедру.

У той час царював жорстокий Юстиніан II. Він, почав спорудження палацу поблизу самої церкви Пресвятої Богородиці, повелів патріарху Калинику дати благословення на розбирання храму. Патріарх відповів, що має молитви лише на творення храмів, а не на руйнування. Храм усе-таки був зруйнований.

Незабаром Юстиніана спіткало покарання Боже. Він був скинутий із престолу і засланий в ув’язнення в Херсон, але через десять років втік і, зібравши військо, обманом увійшов у Константинополь. Він повелів схопити святого патріарха Калиника, виколоти йому очі, відрізати язик і ніс і замурувати живого в кам’яній стіні в Римі.

Через сорок днів загородження відпало, святитель Калиник був знайдений живим, хоча від знемоги він ледь дихав, і через чотири дні помер в 705 році. Він був похований в Апостольськоій церкві в Римі.

У народі підмічали, що з 5-го вересня починала осипатися осика. І якщо її листя падало “горілиць”, то це означало холодну зиму, а “долілиць” — теплу. Якщо ж падолист затримувався, готувалися до сухої осені та суворої зими.

За церковним календарем 5 вересня вшановують мученика Луппа. Священномученика Іринея, Євтихія та Флорентія, святителя Каллиника.

Іменинниками 5 вересня є:

Арсен, Юрій, Єлизавета, Флор.

5 вересня народились:

1870 — Володимир Сікевич, український військовий і політичний діяч. Генерал-хорунжий армії Української Народної Республіки.

1923 — Григорій Бойко, український дитячий письменник, поет і перекладач. Переклав твори С. Маршака, К. Чуковського, А. Барто. Автор текстів до пісень «Ніченька-чарівниченька», «Вишневий цвіт», «На місточку», «Соловейку, щебечи!».

Народні прикмети на 5 вересня

Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим.

Якщо до 5 вересня овес не зібрати, то весь урожай загине від морозів.

Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили – скоро настане зима.

Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикметами, якщо журавлі летять в небі високо.

Якщо журавлі 5 вересня летять практично мовчки і дуже швидко – чекай негоди найближчим часом.