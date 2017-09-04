4 вересня Церква вшановує святого Агафона

4 вересня Церква відзначає свято Агафоника Никомидійського, що постраждав за Христову віру. Проте в народі цей день більш відомий як свято Агафона Огуменника.

Походження його назви сягає сивої давнини та криється ще в язичницьких віруваннях.

Кажуть, цього дня на гумно (місце для молотьби) приходить лісовик, щоб побешкетувати з соломою — поперекидати снопи, розв’язати солому, розкидати її довкола клуні. Тому господарям доводиться стерегти врожай від незваного гостя.

Здавна надвечір чоловіки одягали кожух навиворіт, обв’язували голову рушником, і брали з собою кочергу — куди ж без неї? Кочерга була своєрідним оберегом — нею креслили навколо гумна коло та сідали всередину. Тоді лісовик-бешкетник господарству не страшний.

Здавна слов’яни уявляли лісовика дідом з величезною сіро-зеленою бородою, ясними очами, схожими на смарагдові вуглинки, головне покликання якого — захищати свої лісові володіння від злих діянь. Лісовик може обернутися будь-яким звіром чи пташкою, або навіть вигляд родича чи знайомого прийняти.

Проте є кілька особливостей, за якими лісовика можна відрізнити від звичайної людини. Він підперезаний червоним поясом, ліва пола його жупана застібнута на праву, а взуття переплутане з правої ноги на ліву.

Над злими людьми лісовик і пожартувати не проти — залюбки напустить туману чи заведе в гущавину, добрим — завжди допомагає знайти стежку до рідного дому. Тому наші предки частенько залишали лісовому господарю ласощі, яких не було в лісі: пиріжок або цукерку.

В народі вірили, якщо на Агафона сонячно, то ясна, тепла погода пануватиме ще чотири тижні.

У народі 4-го вересня вшановували Боголіпа і підмічали: «Якщо павутиння прилипає до рослин – на тепло, а якщо його мало – до сухої осені». А ще чекали перших заморозків, бо саме вони сприяють початкові павутинольоту. Також цього дня згадували про мученика Агафоника і вірили, що цього дня нечиста сила виходить з лісу і бігає селами, розкидаючи снопи у токах. А тому чортів чекали у кожусі вовною догори і намагалися не згадувати їх, бо тоді вони могли перекинутися в людину. Звичайно, були прикмети, за якими таки можна було відрізнити біса від людини, бо у нього ґудзики були зліва, взуття переплутане з ноги на ногу, очі зелені, що навіть удень світилися.

За церковним календарем 4 вересня вшановують мучеників Агафона, Зота, Акіндина, Феопрепія (Боголіпа), Северина та інших, священномученика Горазда, священномученика Афанасія, преподобну Анфісу та її слуг, мучеників Харисима та Неофіта, мученицю Євлалію діву.

Іменинниками 4 вересня є:

Агафон, Северин, Ісак та Афанасій.

Події 4 вересня:

1837 — Американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).

1885 — У Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.

1928 — Рада Народних Комісарів УРСР затвердила новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933 р.

1938 — створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.

1965 — У київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції.

1991 — над будинком Верховної Ради України було піднято жовто-блакитний прапор.

4 вересня народились:

1700 — Олекса Довбуш, легендарний ватажок карпатських опришків, про якого складено багато легенд та пісень. Опришки — учасники народно-визвольної боротьби в Галичині, на Закарпатті, Буковині проти феодально-кріпосницького гніту польської шляхти, молдавських феодалів, угорських та австрійських поміщиків у 16 – першій половині 19 століття.