3 вересня Церква вшановує апостола Фадея

Апостол Фадей (Тадей) , за походженням єврей, народився в сирійському місті Едесі.

Прийшовши в Єрусалим на свято, він почув проповідь святого Іоанна Предтечі і, прийнявши від нього Хрещення в Йордані, залишився в Палестині. Побачивши Спасителя, він зробився Його учнем, і був обраний Господом до числа тих 70-ти учнів, яких Він послав по два на проповідь в міста й місцевості, які Сам мав намір відвідати.

Після Вознесіння Спасителя на Небо, апостол Фадей благовіствував у Сирії та Месопотамії.

Він прийшов з проповіддю Євангелія в Едесу і навернув до Христа князя Авгаря, народ і жерців. Проповідь свою він підтверджував багатьма чудесами (про які Авгар писав асирійському царю Нарсесу); поставив священиків і влаштував Едеську Церкву. Князь Авгар хотів нагородити апостола Фадея багатими дарами, але той відмовився і пішов з проповіддю в інші міста, навертаючи багатьох язичників до християнської віри.

Дійшовши з проповіддю до фінікійського міста Віріта (Бейрута), він заснував там Церкву і в тому самому місті мирно помер у 44-му році. Це місце кончини згадується в слов’янській богослужбовій літературі; за іншими джерелами він помер в Едесі; за древніми вірменськими переказами, апостол Фадей після різних мук був усічений мечем у Артазькій області в 50 році.

У народі 3-го вересня говорили: «На Тадея селянин не журився, бо в хаті хлібець завівся». У цей час спостерігали за птахами, що відлітають до вирію. Побачивши у небі ключ, колись приказували: «Із чужої сторононьки повертайтесь додомоньку», а потім брали в хустину грудочку землі й тримали її до весни. Навесні ж, побачивши перший журавлиний ключ, ту грудочку землі закопували на городі, що мало принести щедрий врожай. Також, визначаючи 3 вересня майбутню зиму, підмічали: «Дружний відліт у вирій птахів – ознака суворої зими».

За церковним календарем 3 вересня вшановують з 7-ти Апостолів Тадея, мучеників Вассу та її чад: Феонія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія працелюбного.

Іменинниками 3 вересня є:

Корнилій, Петро, Тадей, Васса, Аврамій.

3 вересня народились:

1861 — Михайло Беркос, художник-пейзажист, автор картин «Вулиця в Умані», «Бузок цвіте», «Літній день. У дворі», «Село веселе». «Диканька», «Липень. Маки цвітуть» та ін.

Події 3 вересня:

1838 – (22 серпня за ст. ст.) у Києві відкрився Інститут шляхетних дівчат, освітній заклад для жінок в Російській імперії.

1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.

1912 — в Англії почав роботу перший у світі консервний завод.

1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.

1973 — в Києві відкрито пам’ятник Лесі Українки.

2005 — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.