26 вересня Церква вшановує святого Корнилія

26 вересня – пам’ять священномученика Корнилія сотника.

Корнилій був язичником, але відрізнявся глибоким благочестям і добрими справами. Одного разу, коли він молився в своєму будинку, йому з’явився ангел Божий і сказав, щоб сотник запросив у свій будинок апостола Петра, який хрестить всю його сім’ю. Корнилій виконав наказ ангела. Апостол Петро прибув до нього і проповідував Розп’ятого Христа. Під чудесним впливом Святого Духа Корнилій увірував в Христа і хрестився разом зі своїми родичами. Незабаром його будинок був перетворений в церкву.

Святий Корнилій багато потрудився для поширення віри Христової. Деякий час він трудився разом з апостолом Петром. Їм же він був поставлений єпископом Кесарії Палестинської. Єпископ закінчив свої подвиги в Скепсі, де здійснив багато чудес. Після багатьох страждань від язичників він мирно помер у глибокій старості.

У дохристиянські часи наші пращури вірили, що 26 вересня Сонце відкликає назад усіх тих птахів, які прилітають до нас навесні. А тому намагалися залишати зерно та крихти хліба у місцях, звідки вони збиралися відлітати, для того, аби птахи підкріплялися на далеку дорогу та не забували у чужій стороні рідного краю.

Що ж до людей, то у цей час вже закінчували відзначати осіннє рівнодення.

У народі 26 вересня вшановували Корнелія Сотника і говорили, що природа вже починає лаштуватися до зимової сплячки. «З Корнелія корінь в землі вже не росте, а мерзне». Також у день Корнелія спостерігали за погодою, бо вірили: “Як Корнелій скаже, так зима покаже”.

За церковним календарем 26 вересня вшановують священомученика Корнелія, мученика Єліана, мучеників Іллю, Зотика, Лук’яна і Валеріана, преподобного Петра та великомученицю Кетеваню.

Іменники 26 вересня:

Ілля, Валер’ян, Гордій, Петро і Корнелій.

26 вересня народились:

1832 — Петро Сокальський, український композитор і фольклорист. Автор опери «Мазепа» (1859), «Майська ніч» (1876), «Облога дубна» (1884), фортепіанних творів, солоспівів, обробок народних пісень.

Події 26 вересня:

1995 — Україна прийнята до Ради Європи

26 вересня відзначають:

Європейський день мов.

Всесвітній день моря.