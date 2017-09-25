25 вересня Церква вшановує святого Автонома

Священномученик Автоном був єпископом в Італії. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана він залишив країну і оселився у Віфінії, у містечку Сореї в чоловіка на ім’я Корнилій.

Святий Автоном самовіддано проходив своє апостольське служіння і звернув у християнську віру багатьох язичників. З новонавернених утворилася громада, для якої він освятив храм в ім’я Архістратига Михаїла. Для цієї церкви святої Автоном висвятив Корнилія у священний сан. Імператор Діоклетіан наказав схопити єпископа, але він зник у Клавдіополі, близько Чорного моря.

Повернувшись знову в Сорею, святитель Автоном присвятив пресвітера Корнилія в єпископа. Сам він попрямував в Асію (одна з областей Малої Азії), а коли повернувся звідти, почав проповідувати в містечку Лімни.

Одного разу християни зруйнували язичницьке капище. Ідолопоклонники, вибравши момент, коли святитель Автоном очолював богослужіння, напали на храм і вбили єпископа. Диякониса Марія дістала тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала.

У царювання святого імператора Костянтина Великого на місці поховання святителя була побудована церква. Близько 430 року стара церква була розібрана, а поруч з нею поставлена нова. Через 60 років мощі святого були знайдені нетлінними.

У народі 25 вересня вшановували священомученика Автонома і говорили, що той, хто не зібрав до цього часу картоплю і буряки, може їх втратити. Змії від цього часу починають ховатися під землю на зиму. Наші пращури у цей день вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють від верху — весна буде ранньою, а якщо знизу, то пізньою.

За церковним календарем 25 вересня вшановують священномученика Автонома, праведника Симона Верхотурського, преподобного Вассіана, мученика Юліана і з ним ще 40 мучеників, мученика Феодора Олександрійського.

Іменинниками 25 вересня є:

Юліан, Федір, Автоном, Семен.

25 вересня народились:

1932 — Анатолій Солов’яненко, всесвітньо відомий український співак, громадський діяч. Герой України (посмертно). У репертуарі А.Солов’яненка 17 оперних партій, безліч арій, романсів, народних пісень.