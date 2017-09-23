23 вересня Церква вшановує святого Павла

Святий Павло перебував у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Після прийняття чернечого постригу в Печерському монастирі преподобний покірливо трудився на найважчих роботах, куди б не посилав його настоятель. Преподобний отець ніколи не байдикував. Навіть коли святий був вільний, він постійно молився й молов зерно на жорнах, щоб цією важкою роботою втомити своє тіло.

У народі 23 вересня вшановували Минодору і спостерігали за горобиною, однією з найкрасивіших та найкорисніших ягід. З її врожаєм у народі пов’язували колись багато різних прикмет і повір’їв. Зокрема, врожай горобини обіцяв дощову осінь і морозну зиму. А якщо її цього дня зірвати і підвісити над дверима та вікнами кетягами донизу, то вона захистить вас не лише від всілякої нечисті, але й від застуди, що може трапитися у вологі і холодні дні.

За церковним календарем 23 вересня вшановують преподобного Павла послушного, преподобного князя Андрія і святителів Петра і Павла. Преподобний Павло, чернець Києво-Печерського монастиря жив у ХІІІ сторіччі, вирізнявся рідкісною слухняністю.

Іменинниками 23 вересня є:

Андрій, Минодора, Лукій, Павло, Петро та Пульхерія.

23 вересня народились:

1872 — Соломія Крушельницька, відома українська оперна співачка, педагог. Ще за життя Соломія Крушельницька була визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, «Вагнерівська примадонна» ХХ століття.

1890 — Аркадій Казка, український поет, педагог. Підготував до друку збірку «Lamentabile», яка так і не побачила світ. 1989 р. вийшла книжка «васильки». Автор вінка сонетів, одного з перших в Україні.

1900 — Володимир Кубійович, український історик, етнограф, географ, енциклопедист, видавець. Громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор «Енциклопедії українознавства» (1955 – 1984) та «Географія українських та сумежних земель».

Події 23 вересня:

1920 — відкрито Вінницьку філію Всенародної бібліотеки України ВУАН (у 1930 р. об’єднано з окружною бібліотекою ім. К. А. Тимирязєва).

1939 — у Донецьку заснований Музей образотворчого мистецтва, нині Донецький обласний художній музей.

1944 — згідно з Люблінською угодою почалося переселення етнічних українців із Польщі в Україну, а поляків – у зворотному напрямку.