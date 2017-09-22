22 вересня Церква вшановує святого Йосифа

Преподобний Йосиф Волоцький походив із дворянської родини, яка перебувала на службі князя Бориса Волоцького.

Іван першим в родині прийняв постриг, але пізніше перейшли в чернецтво всі три його брата і батько. З восьми років хлопчик навчався грамоті у старця Арсенія в Волоцькому Хрестовоздвиженському монастирі. Близько 1459 року у віці близько 20 років він разом з товаришем вирішили прийняти чернецтво. Преподобний Йосиф спочатку попрямував в Саввін монастир в Твері, але швидко покинув його і перейшов в Боровськ в обитель Пафнутія Боровського, де прожив 18 років, під керівництвом отця Пафнутія. Пафнутій відрізнявся праведним життям і великою працьовитістю.

В 1477 році, вмираючи, Пафнутій призначив наступником преподобного Йосиф. Призначений, після смерті Пафнутія, настоятелем цієї обителі, він намагався ввести строгий чернецький устав; зустрівши сильний опір з боку ченців, він залишив монастир і два роки мандрував. Незадоволений життям кількох монастирів, в яких побував, Йосиф повернувся в свою обитель. Браття зустріли його насторожено і просили у великого князя московського Івана III іншого ігумена, але той відмовив. Тоді Йосиф заснував на батьківщині у володіннях Волоцького князя в 20 кілометрах від Волоколамська, біля злиття річок Сестри і Струги в 1479 році Йосифо-Волоколамський монастир. Йосиф з самого початку користувався підтримкою князя Бориса. 1 червня він повернувся в рідне князівство. Князь одразу виділив будівельників і перша дерев’яна церква була закладена 6 червня, а 15 серпня завершена. Кам’яний храм був завершений за 5-6 років.

Монастир, який розвивався під керівництвом святого Йосифа, відрізнявся особливою суворістю. В останні роки життя старець тяжко хворів. Він помер 9 вересня 1515 року.

У дохристиянські часи 22-го вересня наші пращури продовжували відзначали Осіннє рівнодення. Цього дня молилися до Ярила-Сонця та просили сил, аби відігнати темряву. Також за напрямком вітру передбачали погоду на осінь: північний вітер мав принести холод, південний – тепло, західний – дощі, а східний – гарну ясну погоду.

У народі 22 вересня у День осіннього рівнодення «женили комин». До цього часу селяни мали неодмінно обсіятися озиминою. Доки господар клопотався біля ниви, засіваючи житом загінку, жіноцтво наводило лад у хаті: білило стіни, готувало обрядові страви і усвятковувало ними стіл. Діти ж скликали сусідів. Упоравшись з роботою, господар одягався у святкове вбрання, діставав зі схованки кабицю (конусоподібний мішечок) і прилаштовував її в хаті. Господиня тим часом прикрашала кабицю барвінком та хмелем і ставила посеред хати пікну діжку. Коли ж до оселі сходилися гості, домочадець викрешував вогонь і запалював лучину, а найстарша мешканка тим часом обсівала кабицю, або ж посвіт, горіхами з ліщини і гарбузовим насінням, приказуючи: «Захисти, посвіте, худібку, — коники, волики і всяку пашницю. Захисти бджілки, винеси їх на красну весну, приспор медку і вощечку, дай челядоньці охотку раненько вставати, при світлі працювати, щоб нашому роду не було переводу!» Вогонь від «женіння комина» мав зберігатися в оселі протягом усієї осені та зими.

За церковним календарем 22 вересня вшановують праведників Іоякима і Анну та Святого Феодосія.

Святий Феодосій був Архієпископом Чернігівським, пострижеником Києво – Печерської лаври, помічником архієпископа Лазара Барановича. Відразу після його смерті розпочалося місцеве почитання, однак канонізували святителя набагато пізніше. Протягом двох століть його мощі обстежувалися, перекладалися у нову труну, і щоразу підтверджувалося, що вони нетлінні. Однак царський уряд не давав згоди на канонізацію святителя. Аж доки записи чудес від мощей святителя за 200 років не переконали владу.

Іменинниками 22 вересня є:

Микита, Іояким та Анна.

22 вересня народились:

1835 — Олександр Потебня, український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч. Основоположник т. з. психологічного напряму в слов’янському мовознавстві. Автор праць із загального мовознавства, фонетики, наголосу, граматики, семантики, етимології, діалектології, теорії словесності, фольклору, етнографії, досліджень про походження мови, взаємозв’язок мови та мислення тощо.

Події 22 вересня:

1937 — утворені Житомирська, Полтавська область і Миколаївська області.

22 вересня відзначають:

День партизанської слави України

Всесвітній день без автомобіля.