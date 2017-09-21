21 вересня – свято Різдва Пресвятої Богородиці

21 вересня Православна Церква відзначає велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці.

У цей великий день, на рубежі Старого й Нового Завіту народилася Преблагословенна Діва Марія, яку Господь закликав послужити великій таємниці земного втілення Бога – стати Матір’ю Спасителя світу, Господа нашого Іісуса Христа. Про обставини, пов’язані з цією подією, нам розповідає Святе Передання.

У невеликому містечку Назарет жив нащадок царя Давида Іоаким із дружиною своєю Анною. Вони були благочестиві, але дітей у них так і не було. Чоловік і дружина були бездітним до п’ятдесяти років. Іоаким і Анна дали обітницю присвятити Богові для служіння в храмі дитя, яке їм дарує Господь. Бездітність святих Іоакима і Анни навіть стала причиною насмішок і зневаги з боку інших людей. Але Іоаким і Анна не втрачали надії на милість Божу, віруючи, що Господь може дарувати їм чадо і в старості. Вони гаряче молилися Богу і зі сльозами просили Його дарувати їм дитя. Одного разу на свято Іоаким приніс в Єрусалимський храм дари Господу, але священик, як тільки дізнався про бездітність Іоакима, не прийняв ці дари. Почувши ці образливі і несправедливі звинувачення, Іоаким пішов у пустелю. Там він сорок днів і ночей постив і слізно молився, щоб Господь дарував йому дитя, хоча б у старості. Дізнавшись про те, що трапилося, праведна Анна теж стала старанно молити Бога про те, щоб стати матір’ю. Господь почув їх прохання, архангел Гавриїл приніс Іоакиму і Анні радісну звістку: у них народиться Преблагословенна Дочка Марія, через Яку буде дароване спасіння всьому світу.

Через дев’ять місяців у Анни народилася Дочка, яка стала початком нашого спасіння і заступницею перед Богом. З нагоди Її народження Іоаким приніс Богові великі дари і жертви, отримав благословення первосвященика, священиків і всіх людей за те, що удостоївся благословення Божого. Пресвята Діва Марія народилася в той час, коли люди дійшли до таких меж морального занепаду, при яких їхнє повстання здавалося вже неможливим. Син Божий побажав для порятунку людей стати людиною і Він обирає Собі в Матері ту, яка колись дивним чином була вимолена праведними Іоакимом і Анною.

У цей день люди урочисто прославляють Пресвяту Богородицю, звертають до Неї свої хвалебні молитви з надією, що Пречиста ніколи не залишить їх.