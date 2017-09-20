20 вересня Церква вшановує святого Созонта

Святий мученик Созонт жив у Кілікії і був пастухом.

Прийшовши одного разу в приморське місто Помпеополь, він побачив урочисте святкування на честь язичницьких богів, в якому правитель міста примушував брати участь і християн. Боголюбивий Созонт не міг стерпіти наруги віри Христової. У пориві обурення увійшов він уночі в язичницький храм, де стояв шанований золотий ідол у вигляді людини. Він відняв у ідола руку і, роздробивши її на шматки, роздав убогим. На наступний день усе місто прийшло в сум’яття, коли з’ясувалася пропажа руки ідола. Святий Созонт прийшов до правителя і оголосив, що він відняв золоту руку, щоб дізнатися силу їхнього бога.

“Тепер я дізнався, що бог ваш безсилий. Та і як він, німий і бездушний, може чинити опір? Якби він був живий і істинний, то не дав би образити себе”, – сказав святий.

Правитель наказав мучити Созонта. Його так побили залізними палицями, що роздрібнили навіть кістки.

Мученицький вінець святий прийняв в 304 р. Його тіло хотіли спалити, але Господь послав дощ, котрий згасив полум’я. Християни з честю поховали святого мученика і біля труни його відбувалося безліч зцілень.

«Вересень — рум’янець року», або ж «вересень до столу подає», — казали наші предки, закінчуючи польові роботи. Дні у цей час вже коротшали, молодь збиралася в одній хаті на вечорниці.

У дохристиянські часи 20-го вересня наші пращури вшановували Стрибога, або Позвізда — Бога вітрів. За напрямком вітру в цей день передбачали погоду на осінь: північний вітер мав принести холод, південний – тепло, західний – дощі, а східний – гарну ясну погоду.

У народі 20 вересня вже у другій половині дня нічого не робили, бо вважалося, щойно сонце заходить — вже починається другий день. А оскільки 21 вересня — велике християнське свято, тож вечір попереднього дня варто провести, відповідно, молячись та відпочиваючи.

За церковним календарем, 20 вересня вшановують мученика Созонта, святителя Іоанна, преподобного Серапіона, з 70-ти апостолів Євода і Онисифора, мученика Євпсихія, преподобного мученика Макарія Каневського та преподобного Луку.

20 вересня в народі день називають “святом цибулі”. Сьогодні збирають цибулю та готують з неї різні страви, аби наступний врожай був хороший. Саме сьогодні закінчували збирати ріпчасту цибулю. Починали продавати її. В народі казали, що цей овоч лікує всі недуги. Вважали, що цього дня варто готувати цибулю на зиму.