17 вересня Церква вшановує ікону Пресвятої Богородиці “Неопалима Купина”

«Неопалима Купина» – одна з найвідоміших чудотворних ікон Богоматері.

В основі її зображення – біблійне оповідання про явище пророку Мойсею на горі Хорив (Синай) палаючої купини або куща, який не згоряє. Богослови розтлумачили його як прообраз Богоматері. У православному мистецтві «Неопалима Купина» зображувалася у вигляді палаючого куща з укладеним у ньому образом Богоматері та уклінним пророком Мойсеєм перед ним. В 16 столітті виникла символіко-алегорична композиція з поясним зображенням Богоматері з Немовлям Іісусом на руках. Вона оточена небесними сферами і двома перехрещеними прямокутниками з витягнутими загостреними кутами (утворюючими восьмикінцеву зірку), заповненими небесними силами, які славословлять та поклоняються Богоматері і ангелами стихій – роси, грози, мороку, морозу, льоду, вогню зі старозавітними прообразами Богоматері на її зображенні і в кутах ікони, які супроводжуються написами.

Неопалима Купина вважається покровителькою рятувальників, зокрема, пожежних.

У народі молилися, аби вона вберегла господарство від вогню.

За церковним календарем 17 вересня вшановують священномученика Вавилу і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Епполонія та матір Христодулу; пророка Боговидця Мойсея, святого Іоасафа, мученика Вавилу і з ним 84-ох отроків.

Іменинниками 17 вересня є:

Мусій, Федір, Юлій, Митрофан.

17 вересня народились:

1864 — Михайло Коцюбинський, український письменник, громадський діяч, голова Просвіти в Чернігові, один з організаторів Братства Тарасівців. Автор повістей Тіні забутих предків»., «Fata Morgana», «Коні не винні», «Дорогою ціною».

1901 — Микола Глущенко, український художник. Народний художник України, лауреат державної премії України ім.Т.Шевченка.

Події 17 вересня:

1919 — Оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.

1989 — у Чернівцях відкрився перший фестиваль української пісні «Червона рута».