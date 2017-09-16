16 вересня День пам’яті українських журналістів

Сьогодні, 16 вересня, відзначають День пам’яті українських журналістів.

Він встановлений у 2007 році з ініціативи Національної спілки журналістів України.

Цього дня вшановують пам’ять усіх загиблих журналістів, тих, хто відійшов у вічність за останні десятиліття – був убитий, загинув за нез’ясованих обставин чи змушений був накласти на себе руки.

Дата була обрана не випадково. В цей же день, 16 вересня в Україні День пам’яті Георгія Гонгадзе – засновника «Української правди».

Журналістський мартиролог був відкритий майже одразу зі здобуттям Україною незалежності – відтоді, за ці 25 років, в Україні загинуло понад 70 журналістів. Серед них – люди, які дотримувалися різних політичних поглядів.

У більшості випадків злочини проти журналістів залишаються нерозкритими, у кращому випадку на лаві підсудних опиняються виконавці, але зовсім не замовники. Одні з цих справ є резонансними, прізвища вбитих журналістів добре відомі, інші – лише раз, у вигляді скупого повідомлення, з’являються в інформпросторі і зникають. День пам’яті українських журналістів – нагода згадати всіх.